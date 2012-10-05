«Despacito из каждого утюга»: красноярцы всё лето слушали одну попсу

Яндекс.Музыка рассказала о летних музыкальных предпочтениях красноярцев. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользовались зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только три песни на русском языке — «По волнам» группы Burito, «Неделимы» группы Artik & Asti и «Случайная» певицы LOBODA.
Список популярных песен в Красноярске в целом совпадает с общероссийским, но есть и региональные отличия.
Так, трек Believer занял седьмую строчку в топе по России, а в местном рейтинге — десятую. Также в топе оказалась песня пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси и его друга Дэдди Янки, которая стала главным летним хитом 2017 года. Клип набрал рекордные более 3 миллиардов просмотров на YouTube, а трек стал раздражать многих интернет-пользователей чрезмерной популярностью, что и сделало его мемом.
При подсчёте эксперты учитывали прослушивания как на сайтах, так и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. Общая месячная аудитория указанных сервисов превышает
20 млн человек.