«Despacito из каждого утюга»: красноярцы всё лето слушали одну попсу

Яндекс.Музыка рассказала о летних музыкальных предпочтениях красноярцев. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользовались зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только три песни на русском языке — «По волнам» группы Burito, «Неделимы» группы Artik & Asti и «Случайная» певицы LOBODA.

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Список популярных песен в Красноярске в целом совпадает с общероссийским, но есть и региональные отличия.

Так, трек Believer занял седьмую строчку в топе по России, а в местном рейтинге — десятую. Также в топе оказалась песня пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси и его друга Дэдди Янки, которая стала главным летним хитом 2017 года. Клип набрал рекордные более 3 миллиардов просмотров на YouTube, а трек стал раздражать многих интернет-пользователей чрезмерной популярностью, что и сделало его мемом.

Слушайте &amp;amp;lt;a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1005" data-mce-href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1005"&amp;amp;gt;Лето-2017: Красноярск&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; — &amp;amp;lt;a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research" data-mce-href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research"&amp;amp;gt;Яндекс.Музыка&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

При подсчёте эксперты учитывали прослушивания как на сайтах, так и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. Общая месячная аудитория указанных сервисов превышает

20 млн человек.