Строительство мощностей «Серного проекта» «Норникеля» начнется уже в следующем году

Президент «Норникеля» Владимир Потанин во время рабочей поездки в Норильск побывал в шоу-руме «Серного проекта» и рассказал о планах компании в сфере «зеленых» технологий металлургии.
Ранее «Норникель» презентовал федеральным чиновникам свою масштабную экологическую программу «Серный проект», которая будет реализована на Надеждинском металлургическом заводе. Проект будет завершен к 2022 году, выйти на проектные мощности предполагается в 2023-му. В результате его реализации утилизация газов печей взвешенной плавки составит 95 %. В целом по НМЗ выбросы диоксида серы сократятся на 80 %, а по всему Заполярному филиалу «Норникеля» — на 75 %. Площадь стройки для реализации проекта сопоставима с площадью самого Надеждинского завода. Активная фаза строительства начнется уже в будущем году.
Шоу-рум «Серного проекта» открыт на Надеждинском металлургическом заводе Заполярного филиала компании. В оборудованном по последнему слову техники демонстрационном зале представлены архитектурные макеты объектов, которые будут задействованы в процессе утилизации выбросов.
Как отметил Владимир Потанин, «Норникель» изучает два варианта по проекту утилизации диоксида серы на предприятиях. Один предполагает производство элементарной серы. Стоимость такого производства оценивается в 3,5 млрд. долларов. Другой проект предполагает производство серной кислоты, которую затем можно преобразовывать в гипс. Этот проект дешевле, кроме того, к нему можно привлечь отечественных производителей. Оба варианта, по словам Потанина, позволят улучшить экологическую ситуацию в городе. Какой из вариантов получит дальнейшую реализацию, компания решит до конца года.
Компания «Норникель» уделяет особое внимание проектам в сфере экологии. Годом ранее в Норильске был закрыт устаревший Никелевый завод, проводилась модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода, был введен в строй участок утилизации солевого стока на Кольской ГМК, началась подготовка к переходу рафинировки на технологию хлорного выщелачивания металлов. В прошлом году «Норникель» потратил на «зеленые» технологии металлургии и экологические проекты 25,7 млрд рублей, что на 8,9 % больше, чем в 2015 году.