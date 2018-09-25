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«Фонтан на два этажа»: на правобережье Красноярска прорвало трубу с горячей водой (видео)
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«Фонтан на два этажа»: на правобережье Красноярска прорвало трубу с горячей водой (видео)

25 сентября 12:37
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В Красноярске, на улице 60 лет Октября из-под земли забил фонтан горячей воды. Очевидцы поделились видеозаписью происшествия в социальных сетях.

По их данным, авария произошла на парковке, около дома № 92 по ул. 60 лет Октября. Как пояснили в пресс-службе красноярского филиала «Сибирской генерирующей компании», воду оперативно перекрыли. Сейчас ремонтные бригады устраняют аварию. Не исключено, что некоторые дома могут на время остаться без отопления.

Фонтан горячей воды забил на ул. 60 лет Октября

Видео: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в происшествии никто не пострадал. Из-за подтопления дорогу пришлось перекрыть, но «ливневки» справились с потоком за 10 минут. Сейчас проезд по улице открыт во всех направлениях.

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