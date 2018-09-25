«Фонтан на два этажа»: на правобережье Красноярска прорвало трубу с горячей водой (видео)

В Красноярске, на улице 60 лет Октября из-под земли забил фонтан горячей воды. Очевидцы поделились видеозаписью происшествия в социальных сетях.

По их данным, авария произошла на парковке, около дома № 92 по ул. 60 лет Октября. Как пояснили в пресс-службе красноярского филиала «Сибирской генерирующей компании», воду оперативно перекрыли. Сейчас ремонтные бригады устраняют аварию. Не исключено, что некоторые дома могут на время остаться без отопления.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в происшествии никто не пострадал. Из-за подтопления дорогу пришлось перекрыть, но «ливневки» справились с потоком за 10 минут. Сейчас проезд по улице открыт во всех направлениях.