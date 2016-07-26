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Слухи об отставке Виктора Толоконского в правительстве назвали вбросом
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В Красноярском крае

Слухи об отставке Виктора Толоконского в правительстве назвали вбросом

25 сентября 13:38
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не обращался к президенту с просьбой об отставке. Об этом Newslab.ru заявил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Информация о грядущей отставке губернатора была опубликована рядом СМИ со ссылкой на различные источники.

«Распространённая в воскресенье информация о том, что Виктор Александрович написал заявление, не соответствует действительности, — сказал Пономаренко, — как и многое из того, что было написано в материале на новосибирском портале sib.fm».

Он также добавил, что не знает, какую цель преследовали собственники этого ресурса.

«Всем, кто принялся их цитировать, не мешало бы применять фактчекинг, — резюмирует Пономаренко. — Объективность и точность — неотъемлемые качества работы СМИ, которым дорога их репутация. Если, конечно, это не сознательная манипуляция общественным сознанием».

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Пономаренко Сергей Александрович
Пономаренко Сергей Александрович
Первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора

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