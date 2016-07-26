Слухи об отставке Виктора Толоконского в правительстве назвали вбросом

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не обращался к президенту с просьбой об отставке. Об этом Newslab.ru заявил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Информация о грядущей отставке губернатора была опубликована рядом СМИ со ссылкой на различные источники.

«Распространённая в воскресенье информация о том, что Виктор Александрович написал заявление, не соответствует действительности, — сказал Пономаренко, — как и многое из того, что было написано в материале на новосибирском портале sib.fm».

Он также добавил, что не знает, какую цель преследовали собственники этого ресурса.

«Всем, кто принялся их цитировать, не мешало бы применять фактчекинг, — резюмирует Пономаренко. — Объективность и точность — неотъемлемые качества работы СМИ, которым дорога их репутация. Если, конечно, это не сознательная манипуляция общественным сознанием».