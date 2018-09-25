В Красноярском крае риелтор убил из-за квартир двух знакомых

Красноярский риелтор признался в убийствах мужчины и женщины, которые совершил несколько лет назад.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, в 2015 году в полицию обратился мужчина с заявлением, что его 38-летняя дочь, проживающая в Красноярске, несколько недель не отвечает на звонки. Полицейские начали поиски и через некоторое время установили, что трехкомнатную квартиру женщины кто-то пытается переоформить на другого человека. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух жителей Красноярска.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю пояснили, что сначала уголовное дело возбудили в отношении одного из злоумышленников — его обвинили в мошенничестве с квартирой. В ходе расследования выяснилось, что пропавшую женщину убил его подельник, который работал риелтором.

Следователи установили, что он заманил владелицу квартиры на берег Енисея в районе Песчанки, якобы, для совместного отдыха. В стакан с алкоголем мужчина подкинул сильнодействующее снотворное, а затем его приятель задушил женщину. Тело они скинули в заранее выкопанную яму и закопали землей.

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Когда риелтора задержали, он признался еще в одном преступлении — в 2008 году он таким же образом убил своего знакомого. Мужчина только что продал квартиру и злоумышленник захотел получить его деньги. «Черный риелтор» и его подельник пригласили его в уединенное место около Железногорска, чтобы «отметить» сделку. Мужчина умер после приема таблеток, которые его знакомый подкинул в стакан с соком. Его деньги злоумышленники разделили между собой.

После задержания риелтор показал следователям места, где захоронил убитых людей. Там сотрудники правоохранительных органов нашли их скелетированные останки. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

«Под стражей содержится 46-летний подельник мужчины, обвиняемый в мошенничестве при продаже квартиры 38-летней потерпевшей. В рамках расследования уголовного дела, будет дана правовая оценка его действиям на причастность в подстрекательстве к убийствам. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в следственном управлении.