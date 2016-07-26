Среди красноярских бизнесменов выберут лучшего экспортера года

Агентство развития бизнеса проводит конкурс «Лучший экспортёр года». Принять участие в конкурсе могут компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, зарегистрированные на территории Красноярского края, экспортирующие товары, работы, услуги.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

«Экспортёр года в пищевой промышленности»;

«Экспортёр года в сфере строительства и дизайна»;

«Экспортёр года в сфере услуг»;

«Экспортёр года в области производства высокотехнологичной продукции»;

«Открытие года» — номинация для компаний, декларирующих начало экспортной деятельности не ранее 1 января 2017 года.

Среди критериев оценки конкурсантов — темпы прироста объёма реализуемой экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест, участие в международных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября 2017 года. Порядок предоставления заявок приведён в Положении о конкурсе. Награждение победителей состоится 20 октября на торжественном мероприятии в рамках XVI Межрегионального форума предпринимательства Сибири. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы.

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Конкурс «Лучший экспортёр года» в Красноярском крае проводится впервые. По словам организаторов, конкурс призван стимулировать рост объёма экспорта и экспортной активности малого и среднего бизнеса, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае, а также популяризировать успешный опыт компаний-экспортёров.

По всем дополнительным вопросам в рамках конкурса можно обращаться в Агентство развития бизнеса. Контактное лицо: Ксения Андреева, телефон: (391) 265-44-32 (добавочный 050), электронная почта: export@agpb24.ru.