Красноярский край и Беларусь договорились о сотрудничестве

Правительство Красноярского края и правительство республики Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере торговли, внедрения новых технологий и в ряде других социально-экономических направлений. Соответствующее соглашение в Москве на форуме регионов России и Беларуси подписал губернатор края Виктор Толоконский и заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

Документ предполагает наращивание взаимодействия в сфере торговли продукцией красноярских и белорусских предприятий, внедрения новых технологий. Особое место в плане уделено совместному участию в международной научно-практической деятельности, в сферах образования, здравоохранения, культуры, искусства, молодежной политики, делового обмена, туризма и спорта. Соглашение подписано на период с 2017 по 2019 годы.

«У нас уже есть сложившиеся кооперационные связи с республикой Беларусь. Мы заинтересованы в приобретении очень многих видов техники, которая производится в Беларуси, и Беларусь объективно заинтересована в продукции из России, и не только сырьевой, но и высокотехнологичной. Поэтому перспектив для развития взаимодействия очень много. Думаю, что для Красноярского края всегда будет актуальной потребность в специальной автомобильной технике и сельхозтехнике. В 2016 году импорт из Беларуси в Красноярский край возрос почти на 20 %. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы наши связи развивались и в гуманитарной сфере: наш Красноярский опорный университет и другие вузы имеют много соглашений с университетами республики Беларусь, и мы начали активизировать это сотрудничество. При этом, как бы ни были важны взаимная торговля и рост объемов продаж выпускаемой стандартной продукции, будущее за наукой, технологиями, инновационными разработками и образованием. В этих сферах нужно максимально усиливать взаимодействие», — подчеркнул Виктор Толоконский.

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Отметим, что республика Беларусь является одним из наиболее значимых партнеров Красноярского края. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с этим государством увеличился на 7,5 %, относительно 2015 года. На территории края зарегистрировано 19 коммерческих предприятий с участием капитала из республики Беларусь, а также одно некоммерческое предприятие — Красноярская региональная общественная организация «Скауты Севера» (город Норильск).

В июне 2017 года четыре красноярские компании приняли участие во II Российско-Белорусской выставке Expo-Russia Belarus 2017 в Минске, по итогам которой были заключены взаимовыгодные контракты.