Ружье не помогло алиментщику откупиться от приставов

Житель села Пировское Красноярского края продал охотничье ружье, чтобы заплатить алименты. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, мужчина вынужден был пойти на это, чтобы частично погасить долг. Безработный пировчанин задолжал 308 тысяч рублей, у него не было другого имущества, которое можно было бы продать для оплаты алиментов.

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Приставы отметили, что продажа оружия помогла лишь частично — ружье, которому было больше 50 лет, оценили меньше чем в 30 тысяч рублей. Вырученные деньги передали в счет оплаты долга.

Жителю Пировского района напомнили, что за неуплату алиментов ему грозит административная и уголовная ответственность.