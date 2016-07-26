Красноярских инноваторов за 30 дней научат выводить свой продукт на рынок

25 сентября в Красноярске стартовал прием заявок на акселерационную программу «Инновационный прорыв». Как рассказали Newslab.ru координаторы программы, за 30 дней разработчики и специалисты смогут освоить необходимые знания и компетенции для коммерциализации собственного проекта, создать команду и вывести разработку на рынок.

Организатором «Инновационного прорыва» является Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) совместно с Сибирским федеральным университетом и при поддержке Открытого университета «Сколково».

«Участие в программе даст начинающим предпринимателям возможность найти инновационные решения для своего бизнеса, получить инвестиции для старта собственного проекта и научиться максимально эффективно запускать стартапы в короткий срок. К участию приглашаются студенты и молодые ученые с идеями и научно-техническими проектами, а также руководители и специалисты высокотехнологичных компаний на разных стадиях развития со всего Сибирского федерального округа по четырем направлениям: „IT-технологии“, „Биотехнологии“, „Новые материалы и аддитивные технологии“ и „Рынки НТИ“, — рассказал исполнительный директор КРИТБИ Антон Нарчуганов. — Инновационный прорыв» помогает не просто поддержать перспективные проекты, а способствует формированию проектных команд и созданию среды, необходимой для развития активных и целеустремленных инноваторов«.

В 2017 году «Инновационный прорыв» пройдет в три этапа. С 25 сентября по 11 октября — сбор заявок от участников, среди которых будет отобрано 150 лучших претендентов. С 21 октября начнётся образовательная программа, работа с менторами и подготовка проектов. 19 ноября в Красноярске состоится финал, где участники смогут презентовать свой продукт перед экспертами и потенциальными инвесторами.

«Участие в „Инновационном прорыве“ позволяет почувствовать, что идея без реализации ничего не значит. Я первый раз пришел на „Инновационный прорыв“ в 2013 году с проектом и четкой уверенностью, что мне для того, чтобы изменить мир, нужны только деньги. В 2014 году я пришел уже с целью попробовать что-то новое, поработать в команде. Я осознал, что от действий каждого члена команды зависит результат, который дорогого стоит», — рассказывает участник проекта, технический директор компании «Флоротеч» Алексей Вишняков.

Подать заявку на участие можно до 11 октября на сайте программы. Дополнительная информация по телефону 8 (391) 201-77-77, добавочный номер — 2108 (проектный офис КРИТБИ).