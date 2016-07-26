В Красноярске в гараже прятали рожденных на воле осетров (видео)

Красноярские браконьеры наловили краснокнижных рыб почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Рыбу нашли в одном из гаражей в Центральном районе краевого центра. Во время проверки полицейские, сотрудники "Енисейского территориального управления федерального агентства по рыболовству и Красноярского отдела ветеринарии нашли 140 кг осетра сибирского и 22 кг стерляди. Кроме рыбы они изъяли рыболовные сети.

Ущерб оценили в 416 тыс. рублей. Во время исследования рыбы эксперты установили, что она выросла в естественных условиях. Владелец гаража, 54-летний красноярец, не сумел предоставить какие-либо документы, подтверждающие законность вылова рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Браконьеру может грозить до 5 лет лишения свободы.