Пятый день на Борусе ищут пропавшего туриста-одиночку

Турист из Волгограда не вернулся из похода в Шушенском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Накануне в полицию обратились сотрудники национального парка «Шушенский бор» с сообщением, что один из туристов не вернулся из похода на Борус. 42-летний Александр Чернов приехал в Красноярский край из Волгограда. На восхождение он ушел 23 сентября, но до сих пор не вернулся.

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Напомним, горный хребет расположен на юге Красноярского края, на берегу Енисея рядом с пос. Черемушки. Максимальная высота составляет 2318 метров над уровнем моря. Борус является популярным местом отдыха туристов. Обычно восхождение на Борус занимает 3 дня — туристы доходят до одной из благоустроенных стоянок, на следующий день поднимаются на одну из вершин. Еще один день нужен для отдыха и выхода к кордону национального парка.

Туриста сразу начали искать полицейские и сотрудники «Шушенского бора». От МВД на поиски вышли 10 человек и служебно-розыскная собака. «В настоящее время погодные условия не позволяют применить летательные аппараты для поиска. Продолжается обследование лесного массива и прибрежной территория Енисея», — пояснили в пресс-службе.