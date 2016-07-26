«ТДВ-Стройресурс» презентовал красноярцам уникальный материал для строительства

Компания «ТДВ-Стройресурс» представила уникальный для строительства материал — Profplast — композитный профлист, сделанный из пластика. Это единственный дистрибьютор данного материала в городе. Profplast будет интересен профессионалам отрасли, поскольку имеет ряд существенных преимуществ.

Profplast является высокотехнологичным и надежным продуктом для сайдинга, кровли и ограждений. Он уже успел получить популярность в странах Европы и Азии, а теперь появился и в России. Материал производят компания «Приборы-Системы» (Нижний Новгород) из импортного сырья на современном оборудовании. Производитель гарантирует, что при правильном монтаже и полном соблюдении пунктов инструкции по эксплуатации, Profplast прослужит не менее 30 лет.

Он термоустойчивый — можно эксплуатировать в диапазоне температур от −50 С до +60 С. Profplast не боится химически активных сред, абсолютно не поддается коррозии, поэтому его можно использовать в прибрежных зонах или местностях, подверженных сильным природным воздействиям. Также его отличает химическая стойкость к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Благодаря этим свойствам, Profplast от единственного в красноярского дилера стройматериала — компании «ТДВ-Стройресурс» — отлично подойдет для облицовки и кровли на различных химических заводах, агропромышленных комплексах, автомойках и других мест с повышенной влажностью.

Profplast легкий, гибкий, но очень прочный. Он с легкостью выдерживает снеговую нагрузку в 200 кг на 1кв. м, а гибкость материала позволяет сооружать конструкции крыши арочного типа и сферические ограждения.

Отметим, компания ООО «ТДВ-Стройресурс» как дочерняя организация «Водстрой-плюс» образовалась в сентябре 2007 года и специализируется на поставках современных материалов и оборудования для строительства наружных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и отопления от ведущих отечественных и зарубежных производителей.