У «Губернских аптек» появилось мобильное приложение

Государственное предприятие Красноярского края «Губернские аптеки» объявило о запуске мобильного приложения «Фармация», которое сделает процесс заказа медикаментов еще удобнее.

Поводом для создания приложения послужили результаты исследования — специалисты «Губернских аптек» выяснили, что 58 % покупателей заходят на сайт госпредприятия с мобильного телефона.

«Мобильное приложение — это еще один шаг навстречу нашим покупателям. Во-первых, оно всегда рядом — прямо в вашем телефоне! И работает быстрее, чем сайт — теперь не составит труда сделать заказ всего в несколько касаний. Во-вторых, в приложении только самая полезная для потребителей информация, которая позволит ему быстро определиться с выбором — описание препарата, инструкция, сведения о выгодных акциях — ничего лишнего. Нашей отдельной гордостью, — признались в „Губернских аптеках“. — Является реализованный механизм голосового поиска — покупатель просто произносит название препарата или симптом, а сервис отображает результаты поиска на экране».

Сервис не требует от пользователей многократной регистрации или авторизации. Уже сейчас в приложении доступны более 12 тыс. наименований товаров для здоровья и красоты с подробными описаниями и инструкциями.

Еще одним приятным сюрпризом для пользователей сервиса станет скидка 10 % на весь ассортимент (кроме детского питания и питания для беременных).

Материалы по теме За лекарствами — в интернет Проверили, как работает красноярская «Интернет-аптека»

Забрать заказ, сделанный с помощью мобильного приложения, можно в любой из 11 аптек сети «Губернские аптеки», подключенных к мобильному сервису. Предполагается, что в следующем году адресов станет в несколько раз больше.

Бесплатное приложение уже доступно для пользователей мобильных устройств в на платформе Android, а в ближайшее время появится и в магазине App store.

ГППК «Губернские аптеки» , 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная,7 «А», ОГРН 1042402957849, ЛО-24-02-001701 от 22.08.17 г.