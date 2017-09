Умер основатель журнала Playboy

Сегодня, 28 сентября 2017 года, умер создатель журнала Playboy Хью Хефнер. Об этом сообщили в официальном Twitter журнала.

«Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких», — рассказали в Playboy Enterprises журналу People.

Хефнеру был 91 год. Первый номер Playboy вышел в 1953 году. Его тираж тогда составлял 51 тысячу экземпляров.

Сейчас компания Playboy Enterprises Inc., помимо журнала владеет одноименной телестудией, сетью по продаже концептуально выдержанных товаров, казино и сервером Playboy.com, на котором сейчас размещена фотография молодого Хефнера в черном обрамлении и его цитата:

«Life is too short to be living somebody else’s dream» (Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужими мечтами).

Примерно год назад в СМИ появилась информация о болезни основателя культового журнала. Однако он опроверг эту новость.