Из Красноярска на переработку в Челябинск отправили более 45 тысяч батареек

Свыше 45 тысяч штук использованных гальванических элементов экологи-общественники из организации «Зелёная дружина СГК» отправили на переработку в Челябинск в рамках акции «Батарейка». Мероприятия по сбору отработанных источников питания продолжаются.

К месту переработки — на единственный в стране подобный завод — груз отправится в специально приспособленных контейнерах. Сегодня в трёх таких емкостях — 1 065 килограммов батареек, которые удалось собрать за три месяца с предыдущей отправки. На челябинском заводе «Мегаполис-Ресурс» не в первый раз отмечают, что партии материала на переработку являются одними из самых крупных: общая масса гальванических источников, направленных на Урал, составила почти 8 тонн.

«С момента старта акции число пунктов, где установлены контейнеры по сбору батареек, увеличилось в 3 раза. Красноярцы охотно участвуют в таких мероприятиях — объемы грузов постоянно возрастают. Надеюсь, наш пример станет руководством к действию и для других инициативных граждан, и таких точек приема станет больше, — рассказывает представитель общественной экологической организации „Зелёная дружина СГК“ Артём Речицкий. — Использованные элементы питания нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Хотя в общей массе отходов человеческой деятельности они составляют менее 0,5%, на эту долю приходится свыше половины всех токсичных металлов в мусоре».

Напомним, акция «Батарейка» стартовала в декабре 2015 года. Специальные контейнеры для сбора отработанных элементов можно найти в офисах ГУК «Жилфонд», СГК, на Красноярских ТЭЦ, а также в магазинах и гипермаркетах Красноярска, в учреждениях культуры и общеобразовательных учреждениях.