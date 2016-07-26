Красноярский «клон» Фонда Чулпан Хаматовой обязали сменить название

Краевой суд удовлетворил иск благотворительного фонда, который требовал от красноярского «клона» сменить название. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Напомним, в 2016 году в Свердловский районный суд Красноярска поступил иск от благотворительного фонда «Подари жизнь», учрежденного актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, к некоммерческой организации, зарегистрированной в Красноярске в 2015 году под таким же названием. Организаторы фонда-клона, который размещался в частном доме, представлялись филиалом московской благотворительной организации и собирали деньги на лечение больных детей. При этом актрисы утверждали, что никаких филиалов у их фонда не существует.

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В феврале текущего года суд отказал фонду «Подари жизнь», сославшись на то, что такие санкции не предусмотрены для некоммерческих организаций. Дело отправили в Верховный суд, который постановил пересмотреть решение.

Как пояснил изданию управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, представлявший благотворительный фонд, Красноярский краевой суд обязал красноярцев за 10 дней придумать новое название своей организации. В нем не должно быть словосочетания «Подари жизнь». В 15-дневный срок документы на изменение названия учредители должны передать в Минюст.

Также суд решил, что клон должен заплатить фонду Чулпан Хаматовой 50 тыс. рублей и оплатить судебные расходы. По мнению адвоката, такое решение позволит изменить, в дальнейшем, законодательство, касающееся наименований организаций и защиты их уникальности.