Хазрет Совмен подарил 75 млн рублей красноярским ветеранам

Известный меценат и Почетный гражданин Красноярска и края Хазрет Совмен встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Благотворитель устроил для красноярцев праздничный концерт и оказал каждому поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках мероприятия, посвященного 80-летию Хазрета Совмена, на сцене дворца культуры «Свердловский» выступили ведущие хореографические коллективы и артисты города. Как отметили сами ветераны, главным подарком для них стала встреча друг с другом и возможность лично поблагодарить за поддержку человека, который так много делает для Красноярска.

«Хазрет Меджидович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Ветераны благодарны вам за щедрость, только добрый, заботливый и хлебосольный человек может совершать такие поступки. Крепкого вам здоровья!» — крепко пожав руку юбиляру, сказал ветеран Виталий Брагин.

«Вы всегда помогаете нам — участникам войны, не жалеете ничего для детей. Дай Бог вам длинной жизни, чтобы дожили как минимум до ста лет», — обратился к Хазрету Совмену ветеран Павел Конопелько.

В ходе праздника стало известно о масштабном подарке Хазрета Совмена: финансовая поддержка в размере 50 тысяч рублей направлена каждому из почти 1 500 участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Красноярского края, из них 608 — в Красноярске.

«Мне очень приятно видеть вас, своих земляков, которые боролись за мирную и счастливую жизнь на всей планете. Вы заслуживаете самой достойной и прекрасной жизни, мы навсегда в долгу перед вашим поколением. Низкий вам поклон за героизм, стойкость и смелость. Мира, счастья и всех благ вам», — обратился к ветеранам Хазрет Совмен.

В пресс-службе мэрии также отметили, что поддержка старшего поколения, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, о вкладе сибиряков в Великую Победу занимают особое место среди «добрых дел» Хазрета Совмена.

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«Благодаря его поддержке буквально новую жизнь начал Центр социального обслуживания населения Ленинского района. В год 70-летия Великой Победы открыта уникальная художественная экспозиция „Лики Победы“: выставка 45 портретов красноярцев — Героев Советского Союза. Также в юбилейный для Победы год при поддержке Хазрета Совмена в Красноярске создан мемориальный комплекс, посвященный труженикам тыла. Была издана книга „Мы победили! Встречи с героями великой войны“», — рассказали в администрации города.

По словам известного мецената, в годы войны на фронт из семьи Совменов ушло 10 человек, ни один не вернулся с полей сражений. В родном селе, в Адыгее, Хазрет Совмен в честь всех воинов-победителей установил мемориал.

«На одной из встреч Хазрет Меджидович сказал: „Я выполняю наказ отца“ и эти слова врезались в память. Он сделал очень многое для нашего города, буквально в каждом районе есть проекты, реализованные с его добрым участием. Хазрет Меджидович делает всё для того, чтобы улучшить качество жизни красноярцев, за что ему — огромное человеческое спасибо», — сказала председатель Совета ветеранов Центрального района города Ирина Иванова.

Обращаясь к ветеранам и гостям праздника, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что благотворительные проекты Хазрета Совмена — уникальны: «Более 13 млрд рублей направил на реализацию добрых дел в Красноярском крае Хазрет Совмен. Хазрет Меджидович, широта вашей души достойна самого глубокого уважения. Для нас большая честь, что свой юбилей вы отмечаете вместе с нами, в кругу своих земляков. Спасибо вам за добрые дела на благо красноярцев! От имени всех горожан я благодарю вас за бесценный вклад в развитие нашего города».