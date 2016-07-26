Улететь из Красноярска можно будет дешевле

В октябре «Победа» снизит базовый тариф вдвое. Об этом сообщило издание «РБК» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Как пояснили в авиакомпании, тарифы снизятся в целом на 20 %, а минимальный тариф — в два раза, с 999 рублей до 499 рублей. Это стало возможным, благодаря тому, что в июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратн​ые билеты без обязательного провоза багажа. В продажу билеты по сниженной цене поступят в начале октября.

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Вместе с тем, «Победа» полностью отменит бесплатный провоз багажа. Раньше в тариф была включена перевозка 10 кг груза. Ручная кладь, которую пассажир сможет взять с собой в салон ограничится размерами 36х30и27 см. По словам Калмыкова, этот размер был рассчитан специалистами Boeing исходя из 189 мест на борту самолетов, используемых «Победой».

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Из Красноярска этой авиакомпанией можно улететь в Новосибирск и в Екатеринбург.