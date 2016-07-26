Прокуратура накажет золотодобытчиков за загрязнение реки в Партизанском районе

Предприятие по добыче россыпного золота сливало в реку Мина отходы. Росприроднадзор рассматривает сейчас возбужденные дела об административных правонарушениях, сообщили в краевой прокуратуре.

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Сотрудники надзорного ведомства проверили работу ООО «Новые горные технологии», которое добывает золото в долине реки Мина в Партизанском районе Красноярского края. Выяснилось, что лицензия на пользование недрами у коммерческой организации есть, но разрешительные документы на сброс сточных вод в реку отсутствуют. При проверке оказалось, что концентрация взвешенных веществ в реке превышала предельную в 103 раза.

Сотрудники прокуратуры внесли представление руководству компании и возбудили в отношении юридического лица сразу три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.8.12, ч.4 ст.8.13, ст.7.6 КоАП РФ, которые в настоящее время рассматриваются. Руководству ООО «Новые горные технологии» грозит крупный штраф и, возможно, временная приостановка деятельности.