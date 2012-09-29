Пьяного ветерана спецоперации в Сирии поймали в Канске и пожалели

Красноярский гарнизонный суд приговорил к исправительным работам бывшего военнослужащего, которого поймали пьяным за рулем. Как рассказали в пресс-службе суда, в мае 2017 года в городе Канске Красноярского края полицейские задержали пьяного мужчину за рулем автомобиля Nissan. Автоинспекторы установили, что это бывший военнослужащий по фамилии Задов, который не в первый раз нарушает ПДД, — ранее его уже задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На мужчину завели уголовное по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Согласно данной статье, наказанием для бывшего военнослужащего мог стать штраф до 300 тысяч рублей или тюремный срок до 2 лет.
Однако суд учел, что Задов принимал участие в специальной операции в Сирийской Арабской Республике, и 28 сентября приговорил его к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.
Кроме того, бывшему военнослужащему на три года запрещено садиться за руль.
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