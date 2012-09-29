Пьяного ветерана спецоперации в Сирии поймали в Канске и пожалели

Красноярский гарнизонный суд приговорил к исправительным работам бывшего военнослужащего, которого поймали пьяным за рулем. Как рассказали в пресс-службе суда, в мае 2017 года в городе Канске Красноярского края полицейские задержали пьяного мужчину за рулем автомобиля Nissan. Автоинспекторы установили, что это бывший военнослужащий по фамилии Задов, который не в первый раз нарушает ПДД, — ранее его уже задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На мужчину завели уголовное по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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Согласно данной статье, наказанием для бывшего военнослужащего мог стать штраф до 300 тысяч рублей или тюремный срок до 2 лет.

Однако суд учел, что Задов принимал участие в специальной операции в Сирийской Арабской Республике, и 28 сентября приговорил его к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.

Кроме того, бывшему военнослужащему на три года запрещено садиться за руль.