«РН-Ванкор» поддерживает всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»

В сентябре и октябре в областных центрах и крупных городах страны проходит всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Идея проведения мероприятия появилась благодаря молодежной инициативе в рамках Международного форума ENES-2015 осенью прошлого года.

Инициативу проведения фестиваля поддержали Министерство энергетики РФ, Министерство образования и науки РФ, Росмолодежь и другие общественные организации. Фестиваль проходит в целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

Дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» ООО «РН-Ванкор» выступило в поддержку проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

ООО «РН-Ванкор» ведет разработку месторождений Ванкорского кластера с использованием передовых технологий в области энергосбережения и применением современного энергоэффективного оборудования. В 2015 году на предприятии внедрена и функционирует система энергоменеджмента, которая дает возможность разрабатывать системы и процессы, необходимые для улучшения энергетической результативности, включая энергетическую эффективность.

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Для повышения культуры энергосбережения среди сотрудников ООО «РН-Ванкор» проводятся постоянные аудиты и обучение по энергоэффективности. Работает система поощрения сотрудников за достижения в этой области. Кроме того, по итогам сертификации, которую в июле 2016 года проводила аудиторская компания ООО «DQS», система энергоменеджмента ООО «РН-Ванкор» признана соответствующей требованиям международного стандарта по энергоэффективности «ISO 50001:2011» и национального стандарта РФ «ГОСТ Р ИСО 50001-2012».

В рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче компания «РН-Ванкор» призвала своих сотрудников подписать личную декларацию о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе. Также сотрудники предприятия подписали петиции в области энергосбережения.