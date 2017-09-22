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«Вместе — ярче!»: красноярцев научили правильно экономить

«Вместе — ярче!»: красноярцев научили правильно экономить

Интернет-газета Newslab.ru
22.09.2017
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— Потанцуем? — весело отплясывает под музыку «зеленый человек». Рядом с ним всегда людно, это площадка компании «Красноярскэнергосбыт». Её специалисты предлагают экономить не только энергию, но и бумагу: объясняют всем желающим, как можно оформить доставку платежных документов и уведомлений по электронной почте и SMS. То есть совсем отказаться от ежемесячных квитанций из почтового ящика: а вместо этого получать их в электронном виде.

Фото на память с героем праздника!

У компании «Красноярскэнергосбыт» в крае больше миллиона абонентов (на секундочку)! Трудно представить, сколько нужно бумаги для изготовления квитанции (сколько деревьев!), которую мы получаем каждый месяц. А ведь затем их еще нужно доставить в каждый почтовый ящик каждому абоненту (сколько усилий!). Это не только долго, но и дорого. А здесь все очень просто: заполнил анкету, указав свой адрес, паспортные данные и контактную информацию — телефон или e-mail, и получай вместо бумажной квитанции электронную копию.

Моментальная лотерея для всех желающих получать квитанции в электронном виде

В течение фестиваля энергетики собрали несколько десятков заявок от жителей Красноярска. Заполнившие анкету-заявление становились участниками моментальной лотереи, в которой разыгрывались десятки призов. Среди них smart-браслеты, внешние аккумуляторы для телефонов и планшетов, кружки и другие подарки.

«Основная идея фестиваля энергосбережения „Вместе ярче“ в этом году была дополнена темой экологии. Поэтому на своей площадке мы призываем потребителей переходить на современное безбумажное общение. Если все наши абоненты откажутся от бумажных квитанций в пользу электронных, это спасет от вырубки более тысячи деревьев в год. Лично я перешел на электронные квитанции одним из первых — как только это стало технически возможно.», — рассказал нам исполнительный директор Красноярскэнергосбыта Олег Дьяченко.

Энергетики открыли фотозону, где на большой интерактивной панели гости их площадки могли выбрать оригинальный фон для снимков и дополнить его графическими элементами.
Получившееся изображение можно было отправить себе на электронную почту или распечатать.

— Мы принимали заявления у всех желающих, даже если человек не помнил номер своего лицевого счета, его подсказывал наш сотрудник, — говорит специалист пресс-службы Красноярскэнергосбыта Татьяна Лужнова. — Абоненты, подавшие такое заявление, получат электронную квитанцию на электронную почту уже в начале октября.

В фотозоне получались вот такие забавные коллажи
Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Для перехода на электронную квитанцию заявление можно подать в своем личном кабинете на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт». Все просто: нужно войти в личный кабинет и пройти процедуру (совсем несложную) в разделе «Подписаться на электронную квитанцию». Квитанция придет на указанную вами почту уже в следующем месяце. Кстати, на один e-mail можно оформить доставку квитанций сразу по нескольким лицевым счетам. На этот же электронный адрес будет приходить важная информация об изменении тарифов и законах, их регламентирующих.

На фестивале было много отличных площадок. Например, эта забава «Найди кабель» увлекала детей и взрослых — нужно было по прибору следить за подземными проводами и искать в них повреждения.
Отработанные батарейки можно было сдать прямо на фестивале
В тихом павильоне собрались творческие личности. Дети с увлечением раскрашивали кормушки для птиц
Рядом призы раздавали за самую интересную окраску лампочки
Юные волонтеры проверяли «зрение» всех желающих, предлагая рассказать, сколько редких животных осталось на планете
Сломай энергетическую пирамиду!

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Министерства энергетики, Министерства культуры, Министерства образования и науки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и фонда «Росконгресс». Фестиваль в 2017 году поддержали 75 регионов страны.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фото предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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