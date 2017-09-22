Несмотря на непогоду, в Центральном парке Красноярска в воскресенье на фестивале энергосбережения было многолюдно. Всем гостям и случайным прохожим еще раз наглядно показали, куда уходят драгоценное тепло и электроэнергия, и почему потом приходится за них так много платить.

— Потанцуем? — весело отплясывает под музыку «зеленый человек». Рядом с ним всегда людно, это площадка компании «Красноярскэнергосбыт». Её специалисты предлагают экономить не только энергию, но и бумагу: объясняют всем желающим, как можно оформить доставку платежных документов и уведомлений по электронной почте и SMS. То есть совсем отказаться от ежемесячных квитанций из почтового ящика: а вместо этого получать их в электронном виде.

У компании «Красноярскэнергосбыт» в крае больше миллиона абонентов (на секундочку)! Трудно представить, сколько нужно бумаги для изготовления квитанции (сколько деревьев!), которую мы получаем каждый месяц. А ведь затем их еще нужно доставить в каждый почтовый ящик каждому абоненту (сколько усилий!). Это не только долго, но и дорого. А здесь все очень просто: заполнил анкету, указав свой адрес, паспортные данные и контактную информацию — телефон или e-mail, и получай вместо бумажной квитанции электронную копию.

В течение фестиваля энергетики собрали несколько десятков заявок от жителей Красноярска. Заполнившие анкету-заявление становились участниками моментальной лотереи, в которой разыгрывались десятки призов. Среди них smart-браслеты, внешние аккумуляторы для телефонов и планшетов, кружки и другие подарки.

«Основная идея фестиваля энергосбережения „Вместе ярче“ в этом году была дополнена темой экологии. Поэтому на своей площадке мы призываем потребителей переходить на современное безбумажное общение. Если все наши абоненты откажутся от бумажных квитанций в пользу электронных, это спасет от вырубки более тысячи деревьев в год. Лично я перешел на электронные квитанции одним из первых — как только это стало технически возможно.», — рассказал нам исполнительный директор Красноярскэнергосбыта Олег Дьяченко.

— Мы принимали заявления у всех желающих, даже если человек не помнил номер своего лицевого счета, его подсказывал наш сотрудник, — говорит специалист пресс-службы Красноярскэнергосбыта Татьяна Лужнова. — Абоненты, подавшие такое заявление, получат электронную квитанцию на электронную почту уже в начале октября.

Для перехода на электронную квитанцию заявление можно подать в своем личном кабинете на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт». Все просто: нужно войти в личный кабинет и пройти процедуру (совсем несложную) в разделе «Подписаться на электронную квитанцию». Квитанция придет на указанную вами почту уже в следующем месяце. Кстати, на один e-mail можно оформить доставку квитанций сразу по нескольким лицевым счетам. На этот же электронный адрес будет приходить важная информация об изменении тарифов и законах, их регламентирующих.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Министерства энергетики, Министерства культуры, Министерства образования и науки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и фонда «Росконгресс». Фестиваль в 2017 году поддержали 75 регионов страны.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»