Минфин спрогнозировал курс доллара до 2035 года

Минфин России спрогнозировал основные параметры экономики России на долгосрочный период, в том числе курс рубля по отношению к доллару США. Как следует из документа, представленного на рассмотрение Госдумы, ситуация может развиваться по трем сценариям.

Базовый сценарий предполагает, что номинальный курс доллара будет составлять:

в 2 017—2020 годах — 64,8 рублей,

2020-2025 — 71,5 рубля,

2026–2030 годах — 77,1 рубля,

2031–2035 годах составит 82,5 рублей.

В консервативном сценарии доллар вырастет с 68,4 рублей в 2017–2020-х до 84,2 рублей в 2031–2035 годах.

Наконец, третий вариант развития российской экономики — целевой — предусматривает, что в 2031–2035 годах доллар будет стоить всего 75,6 рубля. Для этого ВВП России должен начать ежегодно расти на 3,3%. Последние два года ВВП России не рос, а падал: на 2,8% в 2015 году и 0,2% в 2016 году.

30 сентября 2017 года доллар стоил 58,02 рубля по курсу ЦБ РФ.