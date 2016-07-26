Секреты металла и песни старообрядцев: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 8°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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В 14:00 всех желающих приглашают в Ньютон Парк на экскурсию «Крылатый металл», где в доступной форме расскажут все тайны металлургии (7+). Участники своими руками создадут сувенир при помощи химического «рисования» на пластине из алюминия. А также узнают какие сплавы настолько мягкие, что их можно резать ножом, а какие «плавятся» при контакте с водой, горят в огне и светятся разными цветами и многое другое.

В 19:00 в Музейном центре «Площадь мира» начнется семинар «Основы работы с аналоговой техникой» (16+). Участники научатся обращаться с аналоговой фотокамерой, правильно настраивать экспозицию, чтобы с любой плёнкой получались отличные кадры. Подробности по телефону +7 (965) 902-41-58.

В Органном зале состоится Вечер древнерусской культуры, на котором выступит хор старообрядческих приходов Сибири (6+). Начало в 19:00.

В 20:00 красноярцев приглашают в Концертную студию «Дождя» на постановку по мотивам романа Владимира Набокова «Лолита» (18+).

Посмеяться в понедельник можно будет на Открытом микрофоне в жанре STAND UP, где любой желающий сможет попробовать себя в роли стендап-комика. Место действия: Harat`s Pub на Красной гвардии, 24. Начало в 20:00.