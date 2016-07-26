Регбисты «Енисей-СТМ» в восьмой раз стали чемпионами России

1 октября в красноярском дерби определился сильнейший клуб страны. Игра между давними соперниками — командами «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» проходила в Красноярске на стадионе «Красный Яр».

В стартовом отрезке встречи команды организовали вязкую игру в центре поля. Первыми получили возможность отличиться игроки «Енисея-СТМ»: Юрий Кушнарев точно выполнил штрафной. Но уже через пару минут в аналогичной ситуации Лаша Малагурадзе восстановил статус-кво.

После чего регбистам «Енисея» удалась попытка, но главный судья зафиксировал «игру вперед» при последней передаче. В остальном первый тайм превратился в дуэль бьющих. Юрий Кушнарёв забил еще один штрафной, Лаша Малагурадзе — два.

После перерыва кардинально ничего не изменилось. Клубы попеременно владели инициативой, стараясь, в первую очередь, не допускать ошибок в обороне. Юрию Кушнареву удалось пробить еще 1 штрафной и команды вернулись все к той же разницы — 11 очков преимущества, добытое «тяжелой машиной» в первом финальном матче.

На последних десяти минутах игры команде с левого берега удалась попытка с реализацией, вице-чемпион вышел вперед 16:9. У «Енисея» оставалось четыре очка в запасе, и команда начала играть на удержание счета. Эта тактика себя оправдала. «Енисей-СТМ» по сумме двух встреч одолел «Красный Яр» со счетом 29:25, в восьмой раз взяв титул сильнейшего в стране.