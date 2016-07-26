Красноярцев, мечтающих получить бесплатное образование в Европе, школа «Окей» приглашает на презентацию

Красноярцев, которые мечтают получить бесплатное образование в одном из ведущих вузов Европы, поторопили с регистрацией на презентацию от языковой школы «Окей». Мероприятие пройдет уже 3 октября.

Презентация будет посвящена Карлову университету — одному из старейших университетов мира, основанному в 1348 году. Он находится Праге и предлагает обучение по многим специальностям — экономика, политология, психология, социология, педагогика, журналистика, дизайн, международные отношения, киноведение и другим. Особой популярностью в Карловом университете пользуются медицинские факультеты, философский и юридический. Самый большой конкурс при поступлении по психологической специализации составляет более 30 человек на место. Все занятия ведутся на чешском и английском языках.

Гости презентации смогут узнать всю интересующую информацию из первых уст. Специально в Красноярск приедет директор Карлова университета Рихард Смейкал. Также своим советом помогут специалисты компании «Заграница без границ».

Презентация состоится 3 октября в 19:00 в гостинице «Красноярск». Предварительная запись по телефону: 223-90-60и в офисе школы иностранных языков «Окей» на ул. Ленина, 78.