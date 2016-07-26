В Красноярском крае обсудили методы диагностики и лечения туберкулеза

29 сентября в Минусинском районе состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы внелегочного туберкулеза», приуроченная к 70-летнему юбилею больницы «Озеро Тагарское» — Филиала № 10 Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1.

С докладами выступили специалисты Красноярского краевого Центра СПИД, Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Воино-Ясенецкого и Краевого противотуберкулезного диспансера. Для обсуждения вопросов диагностики и лечения внеторакальных форм туберкулеза собрались фтизиатры, травматологи-ортопеды, врачи-инфекционисты, терапевты, педиатры и пульмонологи Красноярского края.

Сегодня туберкулез называют «чумой XXI века». В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез глобальной опасностью человечества. Туберкулез является не только инфекционным, а при неэффективном исходе лечения — хроническим, заболеванием, но и экономической проблемой, социально-опасной болезнью.

По словам специалистов, внелегочный туберкулез — это общее название для всех форм туберкулеза, который поражает любые органы, кроме органов дыхания. Среди всех больных туберкулезом внелегочный туберкулез диагностируется едва ли у 5 % пациентов. Но эти формы туберкулеза прежде всего характеризуются поздней выявляемостью, что обусловливает высокий процент осложнений — до 80 %.

«Поэтому очень важной представляется проблема ранней диагностики, что во многом объясняется недостаточной осведомленностью врачей общей практики об особенностях заболевания», — отметили специалисты.

Основными темами конференции были:

Материалы по теме «Туберкулез не щадит никого»: как в Красноярске лечат опасную инфекцию Простые способы уберечь себя и детей от болезни

«Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на территории края»;

«О ситуации по внеторакальным формам туберкулеза»;

«Внелегочный туберкулез у детей в современных условиях»;

«Современная диагностика внеторакальных форм туберкулеза»;

«Особенности диагностики, клиники и течения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных»;

«Современный подход к химиотерапии туберкулеза»;

«Хирургические методы лечения туберкулеза».

Конференция прошла на базе больницы «Озеро Тагарское» — специализированного центра, где осуществляется лечение внелегочных форм заболевания: туберкулеза костей и суставов, глаз, периферических лимфатических узлов, кожи и подкожной клетчатки.