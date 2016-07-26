Власти Ирбейского района заблокировали выборы главы райцентра

Представители действующих властей Ирбейского района в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы райцентра отказались голосовать за предложенные кандидатуры. Об этом Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Титов.

По его словам, в прошлую пятницу в Ирбее снова не состоялся конкурс среди кандидатов на пост главы местного сельсовета. Причем уже в третий раз — первые два раза комиссия не смогла собраться по причине отсутствия трех ее членов от администрации района, которые не явились на заседание.

В этот же раз комиссию проигнорировал только один из представителей действующей власти. Таким образом, кворум (пять человек из шести) был собран.

По итогу рассмотрения программ кандидатов члены комиссии из Ирбейского сельсовета приняли решение выдвинуть на конкурс три кандидатуры. Однако представители районной администрации остались недовольны выбором — продвигаемый ими кандидат набрал значительно меньше баллов, чем лидер конкурса. Понимая, что в такой ситуации у него нет шанса стать главой сельсовета они не стали голосовать за предложенных кандидатов, таким образом, снова сорвав конкурс, который теперь будет объявлен заново.

«Вся эта ситуация наглядно показывает, что принятая в Красноярском крае система выборов глав муниципальных образований серьезна больна, практически не работает, — говорит Сергей Титов, — у действующей власти всегда есть рычаги для продвижения нужных именно ей кандидатов и она не стесняется их использовать. Выборы в Ирбее это наглядно показали».