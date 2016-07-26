Незаконное подключение к сетям оставило без тепла и воды 27 красноярских многоэтажек

Попытка незаконного подключения к трубопроводу с холодной водой на несколько часов оставила без горячей воды и тепла 27 многоэтажных домов в Советском районе Красноярска. Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в структуру СГК) в оперативном порядке устранили повреждение теплосети на улице Алексеева.

В субботу, 30 сентября, в первой половине дня неустановленные лица самовольно без согласований и выданных разрешений попытались горизонтально проложить трубу для врезки в сеть холодного водоснабжения ООО «КрасКом», чтобы подключить к ней строящееся неподалеку здание. В результате был поврежден обратный трубопровод с горячей водой диаметром 300 мм КТТК. Образовалась течь.

На место инцидента оперативно выехала ремонтная бригада, но ликвидировать устроенный злоумышленниками порыв оказалось не просто. Прямой доступ к нему закрывали два торговых павильона, расположенные непосредственно над теплосетью. Один из павильонов был демонтирован, а под второй пришлось сделать подкоп около 1,5 метров. В целом на восстановление горячего водоснабжения в многоэтажных домах ушло 4 часа, энергетики подали воду в 17.10. А тепло появилось у жителей только после полуночи.

В настоящее время Красноярская теплотранспортаная компания устанавливает размер понесенного ущерба и заказчика самовольного бурения и прокладки трубы. Также компания сделает запрос о законности постройки ларьков в зоне, где проходят теплосети.