Фонтан горячей воды на правобережье Красноярска оставил без отопления 17 домов

Порыв трубы на ул. 60 лет Октября оставил без горячей воды 17 домов и 6 нежилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Фонтан горячей воды в районе дома с адресом ул. 60 лет Октября, 92 красноярцы заметили около 11:30. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть дорогу, а специалисты СГК сразу отключили воду и начали устранять аварию.

По уточненным данным, повреждение произошло на подающем трубопроводе диаметром 500 мм. «В месте порыва температура воды не превышала 50 градусов, опасности для пешеходов и проезжающего автотранспорта не было», — заверили в пресс-службе.

Сейчас специалисты откачивают воду на месте порыва. Как только эту часть работы закончат, станут понятны сроки завершения ремонта. Без отопления, по данным службы 005, остались дома на ул. 60 лет Октября с 57 по 79 и с 80 по 96. Кроме этого, под отключение попал дом на ул. Парашютная, 3. Всего временное ограничение теплоснабжения коснулось 17 жилых и 6 нежилых домов. Горячую воду в домах не отключали. Ориентировочное время подачи тепла в дома — 22:00.