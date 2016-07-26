К Земле летит астероид почти в 2 раза больше Челябинского метеорита

Астероид 2012 TC4, размер которого превышает Челябинский метеорит, движется со скоростью 14 километров в секунду и, по прогнозам NASA, сблизится с Землей 12 октября 2017 года.

Согласно последним расчетам, он пройдет мимо Земли на расстоянии примерно 43 500 км., но точно определить расстояние ученые затрудняются, поэтому погрешность может быть высока. В любом случае объект приблизится к планете максимум на 6800 километров, считают в NASA.

Размер астероида 2012 TC4 примерно от 15 до 30 метров (это считается маленьким размером). Но все же он больше Челябинского астероида — до падения, которое произошло 15 февраля 2013 года, он составлял около 19,8 метра.

Космическое тело ученые обнаружили еще в 2012 году. Впервые астрономы наблюдали его в конце июля 2017 года, когда он находился на расстоянии 56 миллионов километров от Земли.

«Мы готовимся к сбору данных, чтобы охарактеризовать и изучить TC4 как и ранее наблюдаемые подобные объекты. И на этот раз мы впервые используем приближение небесного тела для тестирования всемирной сети обнаружения и отслеживания астероидов. Так мы сможем оценить нашу способность выявлять потенциальную угрозу астероидов», — цитирует «Российская газета» руководителя штаба NASA для наблюдательной кампании TC4 Майкла Келли.

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