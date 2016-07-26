На севере края бывший полицейский изнасиловал молодую женщину

В Эвенкии расследуют изнасилование 26-летней местной жительницы, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Преступление произошло в селе Байкит, обвиняемым является 58-летний бывший сотрудник правоохранительных органов — мужчина работал в эвенкийской полиции.

По данным следователей, пожилой мужчина распивал спиртное с 26-летней местной жительницей, а когда она уснула, воспользовался ситуацией и совершил действия сексуального характера с применением насилия.

«Подозреваемый свою вину в совершенном преступлении полностью признал. Ему проведена комплексная психологическая судебная экспертиза. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 131 (изнасилование) продолжается», — пояснили в управлении.

Мужчине грозит о 3 до 6 лет колонии.