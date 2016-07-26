В Красноярске скончался ведущий солист музыкального театра Виктор Савченков

В Красноярске на 70-м году жизни скоропостижно скончался актер Красноярского музыкального театра Виктор Савченков.

О печальном событии сообщил в пресс-службе театра.

Гражданская панихида состоится в Красноярском музыкальном театре (проспект Мира, 129) в среду, 4 октября, в 11 часов.

Отметим, причину смерти актера пока не называют.

Виктор Савченков — заслуженный артист России, ведущий солист Красноярского музыкального театра. Выпускник Киевской консерватории, в Красноярск его пригласили выступать в 1977 году.

Виктор Савченков играл во многих спектаклях действующего репертуара Музыкального театра. Красноярцы могли видеть его в том числе в последней премьере лайт-опере «Мертвые души» А. Пантыкина; мюзиклах «Инкогнито из Петербурга» В. Плешака, «Обыкновенное чудо» Г. Гладкова, «Безымянная звезда» М. Самойлова, «Ночь перед Рождеством» В. Плешака; музыкальных комедия и спектаклях «Слуга двух господ, или Проделки Труффальдино» А. Колкера, «Красотка кабаре» И. Кальмана; опереттах «Летучая мышь» И. Штрауса и «Белая акация» И. Дунаевского.