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В красноярских храмах будут молиться о Дмитрии Хворостовском
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В красноярских храмах будут молиться о Дмитрии Хворостовском

20 июня 9:34
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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон призвал духовенство молиться о здоровье известного во всем мире оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как сообщили в епархии, с такой просьбой к митрополиту обратились неравнодушные красноярцы.

«Наше дело — помочь добром и молитвой, потому что это действительно достояние всей России. Это есть то, что называется патриотизм. Помоги Господи, болящему Дмитрию, здоровья и жизни», — сказал митрополит. Молиться о Хворостовском будут во всех храмах Красноярской епархии.

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Напомним, в 2015 году у оперного певца диагностировали опухоль головного мозга. А в конце прошлого года он перенес еще и воспаление легких. 2 июня Хворостовский, который живет в Лондоне, дал долгожданный концерт на своей родине — в Красноярске. Но его состояние вызвало беспокойство зрителей. На сцене он появился с поддерживающей повязкой на плече, так как накануне получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге. Кроме того, поклонники его творчества заметили, что он хромал, его изменившийся голос и проблемы с дикцией. Сам певец позже признался, что именно выступления на сцене «спасают его». «Мне мой доктор сказал: „Работай! Тебе подвернулось это удовольствие и счастье, не упускай его... Тяжело тебе — превозмогай себя!“», — поделился певец.

Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Глава Красноярской митрополии, управляющий Красноярской епархией Русской Православной Церкви
Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки

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