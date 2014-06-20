В красноярских храмах будут молиться о Дмитрии Хворостовском

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон призвал духовенство молиться о здоровье известного во всем мире оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как сообщили в епархии, с такой просьбой к митрополиту обратились неравнодушные красноярцы.

«Наше дело — помочь добром и молитвой, потому что это действительно достояние всей России. Это есть то, что называется патриотизм. Помоги Господи, болящему Дмитрию, здоровья и жизни», — сказал митрополит. Молиться о Хворостовском будут во всех храмах Красноярской епархии.

Напомним, в 2015 году у оперного певца диагностировали опухоль головного мозга. А в конце прошлого года он перенес еще и воспаление легких. 2 июня Хворостовский, который живет в Лондоне, дал долгожданный концерт на своей родине — в Красноярске. Но его состояние вызвало беспокойство зрителей. На сцене он появился с поддерживающей повязкой на плече, так как накануне получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге. Кроме того, поклонники его творчества заметили, что он хромал, его изменившийся голос и проблемы с дикцией. Сам певец позже признался, что именно выступления на сцене «спасают его». «Мне мой доктор сказал: „Работай! Тебе подвернулось это удовольствие и счастье, не упускай его... Тяжело тебе — превозмогай себя!“», — поделился певец.