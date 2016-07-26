«Миллионный штраф или семь лет тюрьмы»: красноярца накажут за два комментария

Жителя Красноярска задержали за публичные призывы к терроризму, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Как рассказали следователи, в апреле 2017 года 27-летний красноярец дважды прокомментировал видеоролики, размещенные на его же личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Размещенный текст содержал в себе признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма», — пояснили следователи.

На красноярца завели уголовное дело по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» УК РФ. Молодой человек был задержан, в ходе допроса свою вину он не признал.

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Как сообщили в УФСБ по Красноярскому краю, подозреваемый был склонен к умышленным административным правонарушениям. Кроме того, красноярец пренебрежительно высказывался в Интернете о действующем в России законодательстве.

В Следственном комитете отметили, что за комментарии с призывами к террористической деятельности красноярцу грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет.