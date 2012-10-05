СМИ: массовые звонки с угрозами минирования в России организовали из-за рубежа

Звонки с угрозами минирования по России инициировали из-за рубежа лица, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом накануне сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается», — заявил источник.

Между тем, ранее источник «Интерфакса» заявил, что более 90 % звонков об угрозах взрывов поступали по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины. На это якобы указал фонетический анализ сообщений. Некоторые эксперты высказали мнение, что ни ИГ, ни некие структуры на территории Украины в одиночку не могли организовать подобную атаку.

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Напомним, в начале этой недели по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами провели эвакуацию людей почти с 500 объектов. Волна массовых эвакуаций прокатилась и по Красноярску — с 3 часов дня 12 сентября проверялись сообщения о подозрительных предметах в нескольких торговых центрах. Кроме того, пришлось эвакуировать чиновников мэрии Красноярска, сотрудников и посетителей аэропорта «Емельяново», а также других учреждений и ведомств. В среду угрозы добрались до Москвы. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась. Официальных комментариев относительно этой ситуации сотрудники полиции и ФСБ все еще не дали. Не исключалось, что причиной серии странных звонков могли стать учения, либо прямой указ от властей о проверке системы безопасности. Накануне пресс-служба президента России Владимира Путина назвала случившееся «телефонным терроризмом».

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что накануне удалось задержать лжетеррористов, которые оказались так называемыми подражателями. Подростки сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке в СМИ и соцсетях. Вычислили их легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны. В частности, в подмосковном Волоколамске задержали 17-летнего местного жителя, который «заминировал» по телефону Дворец спорта.