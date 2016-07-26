На заводе «Бирюса» женщину насмерть придавило холодильниками

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на заводе «Бирюса» в Ленинском районе Красноярска. ЧП произошло вечером 29 сентября, но в ГСУ СК по краю рассказали о нем только сегодня.
Погибшей сотрудницей является 55-летняя оператор механизированных складов. Ее зажало холодильниками на конвейере. По факту смерти женщины начата доследственная проверка.
«Женщина самостоятельно проводила погрузку на напольный конвейер холодильников. При этом произошло нарушение укладки, повлекшее зажимание туловища и смерть работника. Предварительная причина смерти — асфиксия дыхательных путей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет дана надлежащая оценка требованиям безопасности труда на производстве и законности действий лиц, ответственных за охрану труда», — пояснили в управлении.