На заводе «Бирюса» женщину насмерть придавило холодильниками

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на заводе «Бирюса» в Ленинском районе Красноярска. ЧП произошло вечером 29 сентября, но в ГСУ СК по краю рассказали о нем только сегодня.

Погибшей сотрудницей является 55-летняя оператор механизированных складов. Ее зажало холодильниками на конвейере. По факту смерти женщины начата доследственная проверка.