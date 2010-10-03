СУЭК освоила в Красноярском крае выпуск экологически чистого топлива из бурых углей

АО «Разрез Березовский», входящий в состав Сибирской угольной энергетической компании, освоил производство экологически чистого бездымного топлива из бурого угля.

В Красноярском крае, где располагается предприятие, со стартом отопительного сезона начались опытные продажи нового продукта. Как подчеркнул руководитель краевого производственного объединения СУЭК Андрей Федоров, таким образом, в тесном сотрудничестве с наукой, угольщики вносят свой вклад в сохранение благоприятной экологической обстановки в регионе. Новый вид топлива имеет и целый ряд других преимуществ, прежде всего, для своих непосредственных потребителей.

Это его высокая теплотворная способность, — поясняет генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск». — Калорийность продукта достигает 6 тысяч Ккал/кг — более чем в полтора раза выше, чем у бурого угля. По этому показателю нам удалось превзойти и топливные пеллеты, и каменные угли, используемые в Красноярске для теплоснабжения индивидуальных домов и частного сектора«.

Впервые бездымное топливо было представлено во время XIV Красноярского экономического форума в апреле текущего года. Презентация состоялась в рамках подписания Краевой экологической хартии между Красноярским краем, крупнейшими промышленными предприятиями региона, научным сообществом, представителями общественности. Документ, по оценке подписантов, носит ярко выраженный социальный характер и свидетельствует о готовности бизнеса, власти, гражданского общества объединить усилия для сохранения здоровой экологической ситуации на территории.

Материалы по теме Уголь и не только! Почему День шахтера — особый праздник в Красноярском крае

Положительно о перспективах нового вида топлива высказался и министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов. Министр, в частности, заявил, что «использование бездымного топлива не только улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах, но и повысит энергоэффективность теплоисточников».

В Год экологии по соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Красноярского края СУЭК взяла на себя целый ряд обязательств по реализации природоохранных мероприятий в регионе.

Речь, в частности, идет о реконструкции и строительстве очистных сооружений для контроля за качеством сбрасываемых карьерных вод, внедрении современных технологий для сокращения выбросов в окружающую среду от промышленных объектов предприятий, приобретении дополнительного оборудования для более полного и качественного экологического мониторинга, который регулярно проводится на угольных разрезах.