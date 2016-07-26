На угледобывающих предприятиях Красноярского края прошли «Дни открытых дверей»

На красноярских угледобывающих и сервисных предприятиях Сибирской угольной энергетической компании прошли Дни открытых дверей. Одни из крупнейших промышленных объектов края посетили около 250 человек — это школьники, в том числе из специализированных классов СУЭК, учащиеся профильных техникумов, студенты Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета.

Подобные экскурсии — часть программы СУЭК по профессиональной ориентации молодежи и укреплению престижа шахтерской профессии. Как рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, сегодня в компании реализуется целый комплекс мероприятий — от организации собственных трудовых отрядов и формирования «шахтерских классов» до заключения целевых договоров, приема на производственную практику и выплаты дополнительной стипендии учащимся СФУ, готовым после окончания вуза связать свою трудовую жизнь с горным делом.

На всех предприятиях экскурсии начались с прохождения инструктажа по технике безопасности: безопасность является одной из базовых ценностей СУЭК, а жизнь и здоровье сотрудников — абсолютным приоритетом, отметили в компании. В связи с этим значительное внимание уделяется улучшению санитарно-технического состояния рабочих мест, модернизации производственного оборудования, профилактической работе с коллективами, с начала текущего года в компании внедрены электронные комплексы предсменного тестирования, предназначенные для ежедневной проверки и закрепления сотрудниками знаний в сфере ОТ и ТБ.

Затем юные экскурсанты посетили учебно-курсовые комбинаты, откуда начинали продвижение по карьерной лестнице многие заслуженные шахтеры. Учебные классы СУЭК оснащены специальными компьютерными программами обучения и тестирования знаний, стендами, проекторами, интерактивными доски, тренажерами для качественного обучения и переподготовки специалистов. В учкомбинате крупнейшего в крае и стране разреза «Бородинский имени М.И. Щадова» особый интерес школьников и студентов вызвал уникальный тренажер для отработки навыков управления экскаватором-мехлопатой — кресло-пульт машиниста с джойстиками.

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Наибольшее впечатление на гостей предприятий произвело посещение смотровых площадок, откуда открывается вид на многокилометровые угольные горизонты, мощную технику, достигающую по габаритам размеров многоэтажного дома. Также школьники и студенты побывали на сервисных предприятиях, в функции которых входит обслуживание и ремонт горной техники, изготовление запасных частей и комплектующих на нее.

В Красноярском крае в структуру Сибирской угольной энергетической компании входят три буроугольных разреза — Бородинский, Назаровский и Березовский. В год они добывают до 30 млн тонн угля или почти треть от общего объема угледобычи СУЭК. А также три сервисных предприятия: Бородинское погрузочно-транспортное управление — самое большое в России подразделение промышленного железнодорожного транспорта, Бородинский ремонтно-механический завод и Назаровское горно-монтажное наладочное управление, обслуживающие горнотранспортную технику СУЭК и других ведущих промышленных компаний страны.