Красноярские школьники изучают корейский и китайский языки

Красноярские школьники уверенно осваивают китайский и корейский языки, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Так, в школе № 129 (ул. Воронова, 18а) работает «Клуб иностранных языков». Несколько лет назад его организовала молодой педагог Юлия Кишенко. Учитель решила в неформальной обстановке обучать детей английскому и французскому языкам. В течение шести лет увлечённые изучением иностранных языков дети собирались в клубе, свободно общались. Однако педагог решила не ограничиваться только английским и французским и приступила к самостоятельному изучению корейского языка.

Своими планами учитель поделилась с детьми, ученики с радостью приняли идею, предложив заодно изучать не только сам язык, но и историю, культуру, быт и традиции Кореи. Юлия Кишенко сама разработала программу обучения. Сейчас 12 детей осваивают грамматику, оттачивают произношение, пополняют словарный запас. Школьники могут не только поддержать бытовой диалог, но и умеют декламировать стихи, исполнять песни на корейском языке.

В школе № 5 (ул. Краснодарская, 5б) вторым иностранным языком стал китайский. Больше 10 лет старшеклассники посещают факультативные занятия, а учащиеся 5-7 классов могут записаться в кружок «Китайский язык». Школьники также изучают культуру, обычаи страны. В учреждении традиционно проводится социокультурное мероприятие «Китайский Новый год в Сибири».

Кроме того, в школе функционирует клуб международных интернет-проектов «Мир глазами детей». Постоянными партнёрами клуба являются школы Тайваня (КНР). В своих открытках, письмах, видеообращениях тайваньские школьники рассказывают о своей стране, её традициях, расспрашивают красноярских учеников о России. Так ребята совершенствуют свои навыки владения иностранными языками.

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Самым распространенным иностранным языком преподавания в красноярских школах является английский язык. Его изучают ученики во всех 115 общеобразовательных учреждениях города. Немецкий язык осваивают порядка 2 100 учеников в 34 школах, французский — более 1 300 ребят в 15 школах. Сразу три языка преподаются в гимназиях № 2, 3, 4, 9, 7, 11, школе № 151.