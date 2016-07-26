«КрасКом» завершил ремонт магистральной сети

Сегодня ночью завершен капитальный ремонт магистральной сети холодного водоснабжения в Железнодорожном районе Красноярска, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

В течение лета на улице Копылова было проложено 1 400 метров новых пластиковых труб. По протяженности — это самый большой участок сетей, который вошел в производственную программу «КрасКома» по капремонту муниципальных сетей холодного водоснабжения в 2017 году.

Напомним, что в этом году компания «КрасКом» в шесть с половиной раз увеличила финансирование ремонтных работ на муниципальных объектах системы жизнеобеспечения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятия.

Всего планировалось заменить 3 400 метров водоводов. С учетом работ, выполненных силами участка по ремонту сетей компании «КрасКом», фактически на 1 октября переложено 6 500 метров трубопроводов, а по итогам года планируется отремонтировать более 7 200 погонных метров трубопроводов питьевого водоснабжения.

«Благодаря проведению открытых конкурсов по выбору подрядчиков и эффективной закупочной деятельности, которую с этого года „КрасКом“ ведет в рамках агентского договора, заключенного с Сибирской генерирующей компанией, мы получили значительную экономию бюджета предприятия в первом полугодии, — рассказывает генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — За счет сэкономленных средств мы увеличили список адресов капитального ремонта муниципальных сетей холодного водоснабжения. На сегодняшний день переложены водоводы на ул. 3-й Дальневосточной в Покровке, в пос. ГЭС на ул. 2-й и 3-й Камчатской и Воровского, на ул. 9 Мая, Станочной, Транзитной и др. Физический объем перекладок уже превысил прошлогодний показатель в 12 раз».