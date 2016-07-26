В Красноярске отмечают 75-летие трассы «Аляска-Сибирь»

В этом году исполняется 75 лет со дня открытия Красноярской воздушной трассы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По-другому её еще называют трасса «Аляска — Сибирь», АЛСИБ. В годы войны она являлась частью авиатрассы по перегонке американских самолётов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. Из Красноярска техника уходила на Запад, на фронт.

«Когда начинаешь изучать материалы, рассказывающие об истории Красноярской воздушной трассы, то понимаешь, какой подвиг совершили люди. Не только летчики, которые, рискуя жизнью, преодолевали путь над тайгой в несколько тысяч километров, но и те, кто строили эту трассу, — сказал заместитель главы города Сергей Кочан на пресс-конференции, посвященной 75-летию АЛСИБа. — Взлетно-посадочные полосы были построены в течение десяти месяцев, хотя сегодня специалисты говорят, что для выполнения такой работы требуется не менее пяти лет. Это действительно трасса мужества».

К началу 1940-х годов пилотами Енисейской авиагруппы Главного управления Северного морского пути совершались успешные длительные перелеты в арктических условиях протяженностью до 2000 км. Помимо летчиков, в городе имелись необходимые специалисты — диспетчеры, метеорологи. Также в Красноярске был универсальный аэродром, который принимал любой тип техники.

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История АЛСИБа началась 9 октября 1941 года, когда постановлением Госкомитета обороны строительство по линии Уэлькаль — Красноярск было поручено управлению Гражданского военного флота. А через год, в октябре 1942 года, пошёл первый перегон. Последние воздушные судна прошли по трассе в 1945 году. В 1946 года она была официально закрыта.