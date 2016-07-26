«ТДВ-Стройресурс» представил строительный материал с уникальными свойствами

Красноярская компания «ТДВ-Стройресурс» представила уникальный для строительства материал — Profplast — композитный профлист из пластика. Его используют для сайдинга, кровли и ограждений. Данный материал популярен во многих странах Европы, Азии, а в России появился только недавно.

Profplast предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от −50С до +60С. Высокое теплосопротивление и низкий показатель теплопроводности делают его отличной защитой от внешних температур — жары или мороза, а также значительно уменьшают потери тепла или холода из помещения.

Материал обеспечивает отличную защиту от внешних шумов: звук дождя, града, уличный шум. Высокие частоты шума снижаются в шесть раз, а низкие в три раза. Благодаря этим свойствам Profplast идеально подойдет для кровли, а также внутренней облицовки производственных зданий.

Profplast устойчив к коррозии и химически активным средам. Его отличает химическая стойкость к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Благодаря этим свойствам, Profplast подойдет для облицовки и кровли на различных химических заводах, агро-промышленных комплексах, автомойках и других мест с повышенной влажностью и прямым контактом с водой.

Profplast легкий и гибкий. Благодаря этим свойствам его легко перевозить и устанавливать. Можно даже сооружать крыши арочного типа и сферические ограждения.

Материал имеет пожарный сертификат Г1. А это значит, что он слабо горючий и не распространяет пламя, когда очаг возгорания локализован. Кроме того, Profplast обладает антивандальными свойствами. После нанесения краски из баллончика или граффити на забор из этого материала, можно легко их удалить при помощи тряпки и растворителя. Верхний слой чрезвычайно устойчив к механическим повреждениям. Чтобы его поцарапать нужно приложить достаточно много усилий.

ООО «ТДВ-Стройресурс» специализируется на поставках современных материалов и оборудования для строительства наружных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и отопления от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Более подробную информацию можно узнать по адресу: Красноярск, ул. Связистов, 22, по телефонам +7 (391) 273-71-98 и 204-00-15.

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