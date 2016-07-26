Трое красноярских бандитов похитили бизнесмена с деньгами

Сотрудники уголовного розыска краевой полиции задержали подозреваемых в похищении 33-летнего красноярского предпринимателя. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, инцидент произошел в конце сентября в Октябрьском районе города.

Трое мужчин похитили 33-летнего предпринимателя со двора жилого дома. Они увезли его на машине и, угрожая, забрали 584 тысяч рублей, 2 тысячи 900 долларов и 2 мобильных телефона.

Через 4 дня полицейские задержали налетчиков. Ими оказались красноярцы 33, 30 и 26 лет. У них изъяли 100 тысяч рублей и 900 долларов.

По факту вымогательства против них уже возбудили уголовное дело, за это им грозит до 7 лет колонии. В настоящее время все трое находятся под стражей.

Как уточнили в полиции, серьезных увечий предприниматель не получил — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что пострадавший занимается бизнесом в сфере услуг.