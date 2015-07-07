На Взлётке произошел конфликт со стрельбой

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта в Советском районе Красноярска, в результате которого двое мужчин получили травмы. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», инцидент произошел сегодня вечером возле дома № 115 по улице Алексеева.

Очевидцы рассказали, что их напугало скопление оперативных служб во дворе.

В полиции подтвердили информацию о конфликте. Однако его причины и количество участников не сообщаются. «Предположительно, во время конфликта было применено травматическое оружие. Два человека получили незначительные травмы. Обстоятельства конфликта выясняются», — рассказали в городской полиции.