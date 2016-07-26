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Красноярск готовится к международному турниру на призы Бувайсара Сайтиева
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Красноярск готовится к международному турниру на призы Бувайсара Сайтиева

4 октября 16:03
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С 27 по 29 октября в Красноярске пройдет традиционный международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона Олимпийский игр и почетного гражданина города Бувайсара Сайтиева, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.

Ожидается, что в нём примут участие около 300 лучших спортсменов 2002-2004 годов рождения, представляющих команды городов и регионов России, а также иностранных государств. Турнир проводится в соответствии с правилами международной федерации борьбы в весовых категориях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 кг.

В прошлом году в турнире принимали участие более 200 юношей из 6 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и России. Российская федерация была представлена юными спортсменами из республик Дагестан, Ингушетия, Бурятия, Тува, Хакасия, Якутия, Чувашия, Чечня; Ставропольского, Хабаровского, Краснодарского и Красноярского краев; Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, городов Санкт-Петербург и Москва.

В Красноярске готовятся к турниру на призы олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
Источник: www.admkrsk.ru

Еще одной особенностью турнира является проведение мастер-классов от именитых спортсменов для участников. Они, как правило, проводятся во второй день турнира на центральном ковре. Прославленные борцы показывают молодым спортсменам свои фирменные приёмы. В разные годы в мастер-классах участвовали олимпийские чемпионы по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов и Анатолий Белоглазов, чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев, двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, прославленные красноярские борцы Опан Сат, Заур Ботаев, Сергей Витковский и Юрий Белоновский.

В каждой категории за первое место спортсмен получит сертификат на сумму 50 тыс рублей, за второе — 30 тыс рублей, за третье — 15 тыс, тренер победителя получит 10 тыс рублей. Каждому участнику турнира вручат фирменный пакет с сувенирной продукцией. На соревнованиях также учреждены специальные спонсорские призы по номинациям.

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Турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева проводится в Красноярске с 2005 года. Сейчас соревнования включены в официальный календарь Международной федерации спортивной борьбы. С 2008 года турнир проходил на коврах Дворца спорта им. И. Ярыгина. С 2016 года (в связи с ремонтом Дворца спорта) он проходит в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская, 5 стр. 7).

По словам специалистов, ни в России, ни в мире нет аналогов столь значительного призового фонда на юношеских соревнованиях по вольной борьбе. Более того, это единственный на сегодняшний день юношеский турнир, включенный в календарь Международной федерации борьбы. Основной лейтмотив турнира заключается в словах: «Сила звучит только в том, кто победил себя» (цитата из интервью Бувайсара Сайтиева).

Сайтиев Бувайсар Хамидович
Сайтиев Бувайсар Хамидович
Депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе международного класса, трижды олимпийский чемпион

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