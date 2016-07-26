В Красноярске открытием выставки «Миссия Марс» дали старт фестивалю NAUKA 0+

Уже в третий раз в Красноярске проходит уникальный по своим масштабам Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 4 октября он стартовал с открытия интерактивной выставки «Миссия Марс», которая разместилась в детском технопарке «Кванториум» на ул. Дубровинского.

«Интерактивная выставка „Миссия Марс“ — это общественное пространство, где можно проводить свой досуг, узнавая новое. Мы знакомим наших юных гостей с особенностями развития космической техники, с тем, как устроен космос, с тем, как в данный момент человечество осваивает Марс и может осваивать другие небесные тела. Это пространство, где могут проходить уроки и для наших кванторианцев, и для учащихся краевых школ», — отметил руководитель технопарка «Кванториум» Сергей Кениг.

Экспозиция рассказывает о перспективах покорения Марса, его физических, геохимических характеристиках и аппаратах, с помощью которых изучается Красная планета. Выставка является совместным проектом интерактивного музея науки «Ньютон Парк» и детского технопарка «Кванториум» и реализована при поддержке правительства Красноярского края.

«Фестиваль науки поможет выявить наиболее талантливых детей, которые могут стать учениками детского технопарка „Кванториум“, центров молодtжного инновационного творчества, физико-математической школы при Сибирском федеральном университете, а также сетевой „Техношколы“ при Сибирском государственном университете науки и технологий», — отметил исполнительный директор КРИТБИ Антон Нарчуганов

Программа фестиваля NAUKA 0+ традиционно очень насыщенная. Она включает около 300 мероприятий, которые, как ожидается, посетят более 46 тысяч человек. Проводиться они будут в течение двух месяцев, с октября по декабрь. Главным событием фестиваля станет интерактивная выставка, которая пройдет 1-3 декабря. Только в ее программе более 250 мероприятий: лектории, научные шоу, интеллектуальные соревнования, показы фильмов, экспозиции предприятий и вузов региона, презентации новейших разработок и прочее.

В этом году Красноярск стал центральной региональной площадкой фестиваля. В таком же статусе два года назад город впервые принимал это событие. Девиз фестиваля на этот раз звучит так: «Город, где ты открываешь себя».

Руководитель Дирекции фестиваля науки NAUKA 0+, заместитель проректора МГУ Леонид Гусев отметил:

Материалы по теме Доктор Хал: «Когда я делаю шоу — наука всегда на первом месте» В Красноярске выступил знаменитый британский профессор

«Приятно видеть, какими темпами развивается Фестиваль науки в Красноярске. Каждый год — новые идеи, свежие концепции, готовность к экспериментам. Но глобальные задачи остаются прежними: фестиваль — это некая точка входа для широкой общественности, возможность познакомиться с наукой и технологиями Красноярского края. Люди узнают о том, в каких направлениях развивается наука, как она влияет на качество нашей жизни, какие тенденции сегодня определяют „повестку дня“. В этом году прибавляется еще одна важная задача — помочь школьникам осмысленно ответить на вопрос „кем быть“. Для этого мы разрабатываем профориентационный тест с привязкой к образовательным, инновационным и производственным организациям края, который поможет определить интересы и задатки тестируемого и затем простроить трек его профессионального развития, отправной точкой которого станет Фестиваль науки».

Добавим, генеральный партнер Всероссийского фестиваля науки и соорганизатор Центральной региональной площадки фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске — компания «Норникель». Также компания оказала поддержку в создании детского технопарка «Кавнториум».

Следить за программой и событиями Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске можно на его официальном портале.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive