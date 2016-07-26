В Красноярском крае проиндексируют соцвыплаты

В январе следующего года в Красноярском крае произойдет индексация социальных выплат и пособий. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Наталья Колягина.

Члены правительства региона сегодня утвердили государственную программу «Развитие системы социальной поддержки граждан» на 2018-2021 годы.

В 2018 году в регионе задействуют пять подпрограмм, которые направлены на социальную поддержку граждан пожилого возраста, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан, проживающих в территориях с особым статусом (Таймыр и Эвенкия), а также на повышение качества социального обслуживания населения.

По словам первого замминистра, финансирование госпрограммы на три года составляет 74 млрд 640 млн рублей, в том числе в 2018 году — 24 млрд 736 млн рублей.

«Большая часть средств, а это около 70 % (16,5 млрд руб.), направляется на предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки. В настоящее время их получают более одного миллиона жителей края. Наиболее финансово затратными являются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, которые ежегодно предоставляются более 700 тысячам человек», — отметила первый заместитель министра социальной политики.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» с января 2018 года предусмотрена индексация в размере 3,9 % социальных выплат для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, пенсионеров. Эти выплаты получают более 600 тысяч человек. Также проиндексируют и детские пособия, которые получают 130 тысяч семей с детьми.

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Дополнительно в проекте бюджета края на 2018 год на индексацию мер социальной поддержки предусмотрено 563 млн рублей.

Наталья Колягина также подчеркнула, что в целом сохраняются все ранее принятые в крае меры социальной поддержки, выплаты и компенсации. В итоге краевое правительство утвердило программу.

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