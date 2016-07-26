Каждый десятый житель России голодает

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел анализ потребительских способностей россиян. Опрос проводился среди жителей 130 населенных пунктов России.

Согласно данным исследования, в мае 2017 группа бедных россиян — тех, кому средств едва хватает на еду или одежду, составила 39%. Из них 10 процентов опрошенных отметили, что денег им не хватает даже на продукты.

Наибольшее количество опрошенных — 41% — отметили, что средств хватает на продукты и одежду, но крупные покупки (мебель, бытовая техника) вызывают затруднения.

Только 3 процента опрошенных сообщили, что без труда могут себе позволить практически любые покупки, включая недвижимость и автомобили.

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Прежде такой уровень бедности фиксировался в мае 2009 года. ВЦИОМ отмечает, что потребительские возможности россиян после пиковых значений, фиксировавшихся в 2014 году, резко снизились.