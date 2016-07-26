Халатный концерт, советская рейв-культура и спуск в пещеру: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в субботу составит — 5°C, а в воскресенье — 4°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота, 7 октября:

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В 10:00 Центр путешественников и Красноярский Краевой Клуб Спелеологов приглашает красноярцев испытать себя в роли настоящих исследователей на пешеходной экскурсии в пещеру «Барсучья» (14+). Профессиональные спелеологи в деле покажут как ориентироваться под землей. Сбор группы на остановке «Полигон». Запись по телефону +7 (983) 573-32-03.

В Доме учёных пройдет мастер-класс «Интерьерное украшение» для всех желающих (12+). Организаторы предлагают добавить теплого осеннего настроения в интерьер. Подробности по телефону +7 (923) 285-99-55. Начало в 11:00.

В концертном зале «Афонтово» пройдет халатный концерт группы «Несчастный случай» (0+). Название «халатный» произошло вовсе не от «халатности», а от обычного домашнего халата, ибо группа играет такой концерт одетыми в эти самые халаты и пижамы. Начало в 19:00.

В большом зале Филармонии выступит свободный балет Валерия Терёшкина с постановкой «Философия инстинкта» (6+). В этом творческом сезоне уникальный коллектив Красноярской краевой филармонии отмечает своё 30-летие. В новом спектакле «Философия инстинкта» — этнос в музыке и хореографии; афро-амазонская тема в интерпретации Валерия Терёшкина — с погонями и драматичными сценами, лирикой прекрасной беззаветной любви и преданной дружбы. Это увлекательная история счастливого племени, приключения главного героя Дженго и его возлюбленной Эну. Начало в 19:00.

Воскресенье, 8 октября:

Воскресным утром красноярцам предлагают отправиться «По следам Сурикова» (0+). Кроме того, во время маршрута участников ждут интерактивные площадки, веревочный городок, конкурсы и викторины. Сбор группы в 11:00 на остановке «Академия биатлона».

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В это же время с остановки «Академия биатлона» еще одна группа отправится на пешеходную прогулку Скайwalking (0+). Это маршрут для тех, кто готов прогуляться в районе трассы городского скайраннинга и поддержать спортсменов.

В 12:00 Юдинка приглашает самых маленьких красноярцев на занятие «Паровозик из детства» (6+). Игрушки-каталки, игрушки-вертелки, самокатки, деревянные фигурки и скульптурные поделки ждут ребят на занятии по творчеству А.П. Золотухина.

В Доме кино можно будет увидеть документальный фильм о советской рейв-культуре «Я — Гагарин» (18+). Начало сеанса в 17:00.

В The MODS bar с большим концертом выступит Валентин Стрыкало (18+). Начало в 19:00.